Великобритания угрожает отключить свет во всей Москве

Минобороны Великобритании рассматривает вариант проведения кибератак с целью отключения электроснабжения в РФ в случае "агрессии" Москвы. На решающие меры оно пойдет, если Владимир Путин начнет атаковать острова Эстонии.

Якобы тем самым российский президент решит проверить, готово ли НАТО соблюдать устав. Согласно документу, нападение на любое государство блока приравнивается к атаке на все объединение, пишет The Sunday Times.

Или Путин "совершит вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе". Обычных оборонных ресурсов, чтобы противостоять "агрессии Кремля", у Лондона нет.