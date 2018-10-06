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Матвиенко: визит Путина в Южную Корею планируется на следующий год
6 октября 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Визит президента России Владимира Путина в Республику Корея планируется на следующий год. Об этом журналистам сегодня, 6 октября, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит", - сказала Матвиенко по возвращении из Сеула, цитирует РИА Новости.
Спикер Совета Федерации пояснила, что подготовка к визиту займет некоторое время. Сроки будут согласованы, как только поездка главы российского государства будет полностью подготовлена.
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