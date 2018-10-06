Матвиенко: визит Путина в Южную Корею планируется на следующий год‍

Визит президента России Владимира Путина в Республику Корея планируется на следующий год. Об этом журналистам сегодня, 6 октября, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит", - сказала Матвиенко по возвращении из Сеула, цитирует РИА Новости.

Спикер Совета Федерации пояснила, что подготовка к визиту займет некоторое время. Сроки будут согласованы, как только поездка главы российского государства будет полностью подготовлена.