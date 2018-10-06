Кожемяко предлагает перенести столицу Дальнего Востока

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Он считает, что это будет справедливо и правильно.

Как отметил Кожемяко, во Владивостоке проходят множество мероприятий, форумов, находится большая часть зарубежных генконсульств, в городе "жизнь бурлит".

Статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей.

Неожиданно для всех президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края.