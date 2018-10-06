Кожемяко предлагает перенести столицу Дальнего Востока
6 октября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Он считает, что это будет справедливо и правильно.
Как отметил Кожемяко, во Владивостоке проходят множество мероприятий, форумов, находится большая часть зарубежных генконсульств, в городе "жизнь бурлит".
Статус столицы принесет региону дополнительные материальные ресурсы и должное внимание со стороны властей.
Неожиданно для всех президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края.
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