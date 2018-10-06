СБУ пытаются вербовать родственников российских силовиков?

Находящихся на Украине родственников российских военнослужащих и правоохранителей пытаются вербовать украинские спецслужбы для сбора секретной информации, сообщил источник в российских силовых структурах. СБУ: с российской журналисткой просто "собеседовали"

Особенно усилилась "обработка" родственников, супругов военнослужащих и правоохранителей в последние 1-2 года, сообщает РИА Новости. Давление оказывается с целью получить служебную и личную информацию о российских силовиках.