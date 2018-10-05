Американский адмирал обижен: Россия не пригласила его на учения

Командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников, американский адмирал Джеймс Фогго возмутился тем, что его не пригласили на российские учения "Восток-2018". Эксперт прокомментировал реакцию Германии на российские учения "Восток-2018"

По словам адмирала, США отправили российским военным приглашения на военно-морские учения НАТО Trident Juncture, которые состоятся в октябре этого года. Однако ответного приглашения на учения «Восток-2018», которые прошли с 11 по 17 сентября, командующий Военно-морскими силами США в Европе так и не получил. поэтому он не знает, что происходило на самых масштабных учениях в России, не знает цифр, все происходило не прозрачно, не было открытости. Зато все знают о том, в какие даты и где будут учения Trident Juncture, всем известно, сколько человек примут в них участие.