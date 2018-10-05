Американский адмирал обижен: Россия не пригласила его на учения
5 октября 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников, американский адмирал Джеймс Фогго возмутился тем, что его не пригласили на российские учения "Восток-2018".
По словам адмирала, США отправили российским военным приглашения на военно-морские учения НАТО Trident Juncture, которые состоятся в октябре этого года. Однако ответного приглашения на учения «Восток-2018», которые прошли с 11 по 17 сентября, командующий Военно-морскими силами США в Европе так и не получил. поэтому он не знает, что происходило на самых масштабных учениях в России, не знает цифр, все происходило не прозрачно, не было открытости. Зато все знают о том, в какие даты и где будут учения Trident Juncture, всем известно, сколько человек примут в них участие.С 25 октября по 7 ноября в Европе пройдут масштабные учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»), в нём примут участие 40 тыс. бойцов из 31-й европейской страны. По мнению военных аналитиков, это ревностный ответ НАТО на успешные российские учения "Восток-2018".
Учения "Восток-2018" стали самыми масштабными в России за последние 37 лет. В них участвовали около 300 тысяч военных, а также десятки тысяч единиц военной техники. К тренировкам российских военных в один из дней присоединились подразделения из Монголии и Китая.
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