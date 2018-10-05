Выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября сего года. Так как в Латвии действует пропорциональная избирательная система, от каждого избирательного округа (Рига, Видземе, Латгале, Земгале и Курземе) избирается определенное количество депутатов, что вместе составляет 100 человек.

Предвыборное шоу

До выборов остался один день. Закончилась и предвыборная кампания. Но народ Латвии продолжает обсуждать «идеи» некоторых кандидатов. Правда, кто с иронией, кто с ужасом, а кто и с …бутылкой. Право слово, данная предвыборная кампания побила все рекорды, простите, по глупости и идиотизму. «Популярностью» у потенциальных избирателей пользовались два взрослых и неглупых кандидата – глава партии «От сердца Латвии» Ингуна Судраба и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

А теперь представим такую картину: раненько утречком народ неторопливо идет на работу и …видит «даму с бензопилой»!

Разумеется, на плакате. Думаю, что на службу опоздали многие. Итак, на авансцену вышла лидер партии «От сердца Латвии» с бензопилой. Ее «девиз»прост и конкретен: люди делятся на две части! Вот так! И никак иначе! Мне лично совершенно не ясно, а на каких избирателей был адресован такой посыл? Солидная женщина, кстати, в прошлом серьезный политик и вдруг… интернет –мем. Что она хотела этим сказать? Что есть люди, которых можно «распилить» на две части? Но она же политик, а не фокусник! И это выборы в Парламент, а не увеселительное мероприятие. И дело тут серьезное. Ведь, люди на ближайшие четыре года определяют свою жизнь и судьбу. А повода для веселья пока нет: идет закрытие русских школ и обучение только на латышском, натянутые отношение с ближайшим соседом (Россией), увеличение цен на самое необходимое и т.д. А тут лидер партии - с бензопилой. Почему уважаемой госпоже Ингуне никто не объяснил, что такая «кампания» может вызвать только удивление, смех и слезы? Но главное – потерю голосов! Стесняюсь спросить: в здравом уме можно ли серьезно относиться к такой рекламе? Да и что, простите, курили ее «пиарщики»?









Противостояние Эдгарса Кремлю!



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич служит государству и народу с 2011 года. Кто-то зол на него за «черные списки» российских деятелей культуры, а кто-то рад этому. Латышское общество , в принципе, поддерживает его, как политика, а русскоязычные представители Латвии, частенько подтрунивают над ним. Но у каждого есть свое мнение и свой выбор. Все бы ничего в нашем «тихом королевстве», но на носу выборы! И, увидев, плакаты с Министром Ринкевичем….народ «впал в ступор», а потом разразился негодованием! Итак, на предвыборных рекламных плакатах партии «Новое Единство», на котором изображен господин Эдгарс , ясно сообщается «мнение» : « Назло Кремлю Латвия есть и будет состоявшимся государством!» Господи, прости! Но почему назло Кремлю? Россия является для партии «Новое Единство» ( во главе с Министром иностранных дел) простите, толчком для успеха и совершенства? А без России и Кремля никак? Так назло с Россией или самостоятельно? Вы уж, пожалуйста, определитесь, ребята!

А если серьезно, то данные действия министра иностранных дел вполне объяснимы. Назло – позиция! Супротив – позиция! Смотрите глубже: от кого хочется , например, националистической партии Латвии свободы? Кого хочется укусить? Кто так раздражает своей непокорностью? Ответ – в плакате! Все предельно и ясно. Есть своя позиция у Министра и свои принципы. Но точно можно сказать, что сей плакат, вызвал «интерес» у общественности. Многие его оценивают, как очередной предвыборный «лозунг» из серии «русские идут».

А что думают российский политик и латвийский политолог?



Политолог, экс-переводчик экс- президента Латвии Вайры – Вики Фрейберги Янис Григалис:« Ну что я могу сказать? Что тут скажешь? Лично я расцениваю это, как нестандартное решение! Все равно, что хвататься за соломинку. У каждой партии свои взгляды на рекламу. Можно ли потерять голоса избирателей? Это вопрос непростой! Например, партия «От сердца Латвии», где лидер с бензопилой, вполне реально сможет получить свои 2%. Понимаю, что «проходной балл» -5%, но…Ингуна Судраба прекрасно понимает, что больше «двух» она не получит, но этого процента хватит, чтобы получить финансирование для партии от государства. Возможно, ее устроит это. С господином министром все неоднозначно. Такой плакат может сыграть на позитив, а если подходить к вопросу «назло» в духе противоречий, то «назло» и проголосуют…»

И комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой не заставил себя долго ждать: «Кремль-то хотел, чтобы Латвия стала благополучным государством. Но если хотят быть только состоявшимся – ради Бога!»

Мысли народа



Инга Зариня, социальный работник: « Я всегда поддержу свое государство, но …бензопила…А что это значит?»

Оксана Мышкина, студентка: « Это ужас какой-то! Просто шоу с элементами ненависти и дурости. Веселенькая компания!»

Бронислава К.пенсионерка: « Это мое государство! Пойду и проголосую! За своих! А мне нравится, что «назло Кремлю». И нечего к нам приезжать! Гуляйте по России своей!»

Владиславс Озолиньш, рабочий: «Да это идиотство просто! Где голова у тех, кто такое придумал? Пьяные были? Уже не знают, как извратиться! Зло порождает зло! Зачем злить соседей? К чему эта дурость приведет? Ребята, давайте жить дружно!»

6 октября выборы в Сейм Латвии. То ли еще будет, Ой-Ой-Ой!



