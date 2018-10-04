Минобороны интересует, зачем США хотели собрать образцы биоматериалов россиян

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов назвал угрозой безопасности сбор и вывоз биоматериалов россиян - жителей Северного Кавказа - за рубеж. Минобороны РФ: США наращивают число биолабораторий у границ России и Китая

В 2016 году по заказу ВВС США была совершена попытка сбора синовиальных тканей россиян. При этом по переписке возможного исполнителя с заказчиком выясняется, что жители Украины не интересуют американское правительство, рассказал представитель оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Американские компании произвели сбор клинического материала "моноэтносов" Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона. Естественно, у Минобороны возникает вопрос, с какими целями это делается?