Нидерланды выслали четверых россиян по подозрению в кибератаке

Нидерланды выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия. Об этом сообщило Минобороны государства.

По версии министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, в ходе кибератаки, проведенной 13 апреля, сотрудники российских спецслужб предпринимали попытки подключения к беспроводной сети ОЗХО.

Тогда возле штаб-квартиры ОЗХО якобы был обнаружен автомобиль россиян с антенной и оборудованием, при помощи которых, предположительно, и был произведен «взлом сети».

По информации Минобороны Норвегии, компьютер одного из россиян использовался в Бразилии, Швейцарии, а также Малайзии. В ведомстве полагают, что за атакой стоит ГРУ.