Нидерланды выслали четверых россиян по подозрению в кибератаке
4 октября 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Нидерланды выслали из страны четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия. Об этом сообщило Минобороны государства.
По версии министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, в ходе кибератаки, проведенной 13 апреля, сотрудники российских спецслужб предпринимали попытки подключения к беспроводной сети ОЗХО.
Тогда возле штаб-квартиры ОЗХО якобы был обнаружен автомобиль россиян с антенной и оборудованием, при помощи которых, предположительно, и был произведен «взлом сети».
По информации Минобороны Норвегии, компьютер одного из россиян использовался в Бразилии, Швейцарии, а также Малайзии. В ведомстве полагают, что за атакой стоит ГРУ.
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