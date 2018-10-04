Пушков: «Санкции США "сожрут" сами себя»
4 октября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Соединенных штатов Америки напрасно считают, будто их «санкционный ресурс» неисчерпаем. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Сенатор предполагает, что большинство крупных государств, сталкиваясь с очередными санкциями, вынуждены будут сводить к минимуму свою зависимость от Вашингтона, в том числе финансовую.
В конечном итоге, все это приведет к тому, что «американские санкции - не сразу, но в конечном счете «сожрут» сами себя», - цитирует сенатора Свободная Пресса.
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