Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Соединенных штатов Америки напрасно считают, будто их «санкционный ресурс» неисчерпаем. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Сенатор предполагает, что большинство крупных государств, сталкиваясь с очередными санкциями, вынуждены будут сводить к минимуму свою зависимость от Вашингтона, в том числе финансовую.

В конечном итоге, все это приведет к тому, что «американские санкции - не сразу, но в конечном счете «сожрут» сами себя», - цитирует сенатора Свободная Пресса.