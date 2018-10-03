Путин: для РФ было бы хорошо, если бы все желающие ввели сразу все санкции
3 октября 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин заявил, что для России было бы хорошо, если бы все желающие ввести антироссийские санкции установили все возможные ограничительные меры сразу и как можно скорее.
Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.
Глава российского государства подчеркнул, что санкции вредят всем, кто их вводит, поэтому Москва никогда не поддерживала незаконные санкции, которые вводятся в обход ООН.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес