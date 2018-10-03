Путин: для РФ было бы хорошо, если бы все желающие ввели сразу все санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что для России было бы хорошо, если бы все желающие ввести антироссийские санкции установили все возможные ограничительные меры сразу и как можно скорее.

Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

Глава российского государства подчеркнул, что санкции вредят всем, кто их вводит, поэтому Москва никогда не поддерживала незаконные санкции, которые вводятся в обход ООН.