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В британской разведке жалеют о помощи Путину
1 октября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
В британской разведывательной службе Ми-6 сожалеют о том, что помогли президенту Российской Федерации Владимиру Путину прийти к власти. Об этом заявил бывший руководитель ведомства Ричард Дирлав.
Перед выборами в РФ в 2000 году MI6 попросили помочь в организации встречи Путина и Блэра. Возглавлявший тогда спецслужбу Дирлав согласился, но сейчас сожалеет об этом.
Тогда один из сотрудников российского разведывательного ведомства предложил, чтобы Блэр приехал на премьеру оперы «Война и мир» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
После длительных дискуссий в столице великобритании в Ми-6 пришли к мнению, что эта премьера необычна и, по сути своей, уникальна, а потому согласились, пишет Свободная Пресса.
По мнению Дирлава, именно эта встреча помогла нынешнему главе российского государства победить на выборах. Однако на тот момент отношения Москвы и Лондона были позитивными.
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