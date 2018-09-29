На контроле - расходование бюджетных средств

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко провел совместное заседание комитетов ЗСК, посвященное рассмотрению актов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. В работе заседния приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов, заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Краснодарского края Наталья Романец, представители органов исполнительной власти региона, депутаты, аудиторы КСП и руководители организаций и предприятий, где осуществлялись проверки.

В повестку было включено семь вопросов. Большую предварительную работу по анализу и систематизации результатов проверок провел комитет ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, возглавляемый Николаем Кравченко.

«По каждому из них мы должны детально проанализировать причины возникновения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий, а также дать рекомендации и поручения по их устранению и предупреждению злоупотреблений в дальнейшем», – сказал Юрий Бурлачко, открывая заседание.

Дело в том, что на состоявшейся на этой неделе сессии краевого парламента губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко акцентировали внимание депутатов на необходимости более тщательного контроля за реализацией госпрограмм: серьезную обеспокоенность вызывает неосвоение бюджетных средств.

Так, по результатам проверки КСП по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» установлены факты нарушения законодательства о закупках, неэффективного расходования бюджетных средств и оплаты завышенных объемов работ. 17 из 19 заключенных контрактов исполнены с уменьшением объемов и стоимости работ на общую сумму 230 млн. рублей.

Как пояснил глава администрации Краснодара Евгений Первышов, в некоторых случаях средства не были освоены, так как не потребовалось составление проектно-сметной документации, другая часть средств была в итоге использована, но позже намеченных сроков. При этом ряд существенных замечаний отрабатывается вместе с правоохранительными органами.

Юрий Бурлачко, комментируя данную тему, отметил, что дорожные проблемы в городе действительно прорабатываются оперативно, однако, необходимо более качественно подойти к решению остающихся вопросов.

Далее обсуждались итоги проверки краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Собравшиеся рассмотрели снижение темпов привлечения инвестиций в регион и меры, предпринимаемые департаментом в этой ситуации.

«Причина отрицательной динамики понятна. Был пик активности – Олимпиада в Сочи, сейчас он пройден. Но у нас есть все условия для дальнейшего роста. Бизнес-сообщество готово вкладывать средства в наши территории, от нас только требуется создавать условия для этого», – подчеркнул глава краевого парламента.

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов отметил, что в настоящее время происходит качественный скачок в данной сфере – переход от крупных проектов к менее масштабным. За последнее время их было реализовано около 250, благодаря чему в крае создано несколько тысяч рабочих мест.

Широкую дискуссию вызвал вопрос «О проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Колледж Ейский» за 2016-2017 годы».

По итогам проверки колледжа было выявлено свыше 700 нарушений. Они касаются законодательства о бюджете, контрактной системе, бухгалтерском учете, использовании имущества. Общая сумма ущерба – свыше 53 млн рублей.

Как сказал Юрий Бурлачко, подобные нарушения были обнаружены ранее при аудите финансово-хозяйственной деятельности Пашковского сельскохозяйственного колледжа.

«В ходе проверки уже второго по счету колледжа выявляется ряд аналогичных нарушений по учету и использованию имущества, выплатам стипендий, госзакупкам. Это указывает на определенную системность», – акцентировал председатель ЗСК.

В связи с этим ряд вопросов был адресован присутствовавшей на заседании министру образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елене Воробьевой и директору колледжа Игорю Буйлову. Ситуация будет находиться под контролем сразу нескольких ведомств до устранения всех нарушений. На 12 человек заведены административные дела – среди них сотрудники колледжа и профильного министерства. По словам Юрия Бурлачко, аналогичные проверки пройдут во всех колледжах.

Серьезную озабоченность парламентариев вызвала реализация государственной программы "Социальная поддержка граждан": психоневрологическими интернатами края не выполнены государственные задания на общую сумму 234,7 млн. рублей, допущено неэффективное расходование средств в сумме 11,7 млн. рублей. Министр труда и социальной защиты Краснодарского края Константин Федоренко рассказал, что 20% выделенных средств, а это около 500 млн рублей, использованы с нарушениями.

Юрий Бурлачко потребовал взять ситуацию под особый контроль: «Речь идет о совершенно беспомощных в силу состояния их здоровья гражданах, находящихся в интернатах, нельзя допустить, чтобы их интересы были ущемлены. Если есть какие-то нарушения, то виновные должны в полной мере нести ответственность».

Также были рассмотрены итоги проверок реализации ряда других программ Краснодарского края. По программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» – недоиспользование и возврат практически четверти от общего объема субсидий, выделенных из краевого бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Из направленных в рамках программы «Информационное общество Кубани» 590,3 млн. рублей с нарушениями и недостатками использовано 577,0 млн. рублей.

По программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» сумма нарушений составила свыше 50 млн. рублей.

Ответственные за реализацию данных программ дали на заседании объяснения. По ряду нарушений разработаны дорожные карты для их устранения, кроме того, материалы проверок отправлены в прокуратуру. По всем вопросам, рассмотренным на заседании, депутаты приняли решения, подготовили рекомендации профильным ведомствам. В завершении работы спикер ЗСК выразил благодарность Контрольно-счетной палате за высокое качество проведенных проверок.