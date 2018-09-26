Зимин не пошёл в зимнюю спячку

За сутки до начала голосования во втором туре выборов глава Хакасии снял свою кандидатуру…

Официальная версия – по состоянию здоровья. Сам же он объяснил – «чтобы не допустить раскола в Республике». Броское заявление! Из-за него раскола, конечно же, не было бы: факт налицо – голосовали не за Коновалова, а против Зимина.

Комментируя итоги первого тура (Зимин, выдвинутый от «Единой России», набрал 32,42%, а коммунист Коновалов – 44,81%), действующий глава признался, что для него это был «ледяной душ», но от участия во втором туре не отказывался. Потому его новое решение накануне голосования для многих стало неожиданным. В.Зимин: «Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики. Мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. Я ухожу. Убеждён, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики». Зимин остаётся действующим главой, пока не будет избран новый. Из-за его отказа второй тур перенесли на 7 октября. А соперником 37-летнего коммуниста Коновалова стал выдвиженец от «Справедливой России», предприниматель А. Филягин, занявший в первом туре третье место с 11,23% голосов.

Голосовали протестным образом против действующей власти. В результате победил кандидат с именем Закогоугоднотольконезазимина (всё это пишется слитно, без пробелов).

Некоторые эксперты заговорили о том, что выборы могут и вовсе отменить, если оставшиеся кандидаты откажутся от борьбы. И тогда президент России (по непроверенной информации, В. Путин на этой неделе прилетит в Хакасию) назначит врио главы региона. Наше издание писало об этом в прошлом номере, призывало не только Владимира Владимировича, но и Сергея Кужугетовича. Но мы-то писали с иронией или даже с юмором. Где Путин? и где Зимин? Где Сирия с Израилем? и где Хакасия? Для лидеров государства Хакасия, конечно же, мелка.

Но вот что встревожило: сначала появились разговоры с различными вариантами о «недопущении протестного кандидата» к губернскому креслу, а потом всё же Центризбирком успокоил избирателей и не нарушил ход «народной реформы» в отдельно взятой Республике…

Так это значит, что не утвердили сценарий как в Приморье (где выборы отменили) и тем самым не дали хакасским единороссам манёвра крутануть динамо и поставить своего «медведя» на сладкий пост. Утвердили более сложный, «демократический». Сроки перенесли аж на семь дней и дали народу ДОголосовать…

Но сюрпризы ещё могут быть.

Сайт «Тайга.инфо» пишет, что на днях в офисе штаба Коновалова прошли обыски на наркотики (якобы поступил анонимный звонок). Ничего не нашли. Но ведь могли же… В общем, выборы в любой момент могут превратиться в фарс. Нужен ли Кремлю малоизвестный Коновалов – без опыта работы в чиновниках и с единороссами? Вот и мы переживаем, что власть или кто-то рядом с медвежьей кормушкой подкинет свой сценарий…