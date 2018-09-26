Госдума приняла поправки Путина в проекте о пенсионных изменениях

Госдума единогласно одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, предполагающие снижение возраста выхода на пенсию.

Об этом сегодня, 26 сентября, сообщается на официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации. Депутаты одобрили поправки о повышении пенсионного возраста во втором чтении.

Ранее Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин на 5 лет. Теперь возраст выхода на пенсию для женщин составляет 60 лет, для мужчин - 65.

На три года (по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта) сокращается стаж, дающий право выхода на пенсию досрочно: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37-ти для женщин.

Что касается многодетных матерей, отныне женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на 3 года раньше срока, с четырьмя - на 4 года раньше, с пятью и более - получать пенсию по старости с 50 лет.

Также глава РФ Владимир Путин предложил ввести понятие предпенсионного возраста. Он охватывает период, длящийся в течение пяти лет до официального прекращения трудовой деятельности.

Напомним, проект закона, внесенный правительством, был принят 19 июля текущего года. Он предполагал увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.