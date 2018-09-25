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Социальные траты бюджета растут

25 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Социальные траты бюджета растут
Законодательного собрания Краснодарского края

На тринадцатой сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели более 70 вопросов. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Открыл пленарное заседание спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Первым вопросом повестки дня стало внесение изменений в закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Это уже четвертая в этом году поправка в главный финансовый документ региона.

Законопроект представил министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко. Он рассказал, что доходная часть бюджета увеличена больше, чем на миллиард рублей. Это стало возможным благодаря поступлениям из федерального бюджета, повышению уровня налоговых и иных отчислений.

Теперь за счет роста доходов и перераспределения средств произойдет увеличение финансирования ряда программ, в первую очередь социальной направленности.

Больше миллиарда будет направлено на программы в сфере образования и здравоохранения. 175,5 миллиона – в отрасль культуры. Получит поддержку и реальный сектор. На 1,4 миллиарда увеличивается финансирование программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Почти полмиллиарда дополнительных средств пойдут на поддержку АПК, 350 миллионов – на развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края. Изменения были приняты сразу в целом.

В ходе обсуждения был поднят вопрос уменьшения финансирования программы развития ЖКХ. Депутат Павел Соколенко поинтересовался, по какой причине средства были освоены не в полном объеме. Как пояснил Сергей Максименко, средства будут выделены в будущем году, их направят на завершение строительства полигона для твердых бытовых отходов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал парламентариев тщательнее контролировать ход выполнения краевых программ, чтобы не допускать неосвоения средств.

- Надо постоянно обострять эти вопросы, не от сессии до сессии. Возможности бюджета растут, но в итоге – средства не освоены. А люди на местах ждут решения их проблем. Коллеги, чем больше мы будем с вами взаимодействовать, в том числе в вопросах контроля, тем лучше», – сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко выразил солидарность с мнением главы края, отметив, что практически на каждом еженедельном планерном совещании в краевом парламенте депутаты изучают ход реализации краевых программ.

- Мы в течение этого года неоднократно поднимали вопрос о корректировке краевого бюджета. Это свидетельство того, что экономика региона крепнет, развивается. Но я согласен с мнением Вениамина Ивановича, что это совсем непорядок, когда с таким трудом заработанные средства так бездарно расходуются. Этот вопрос у нас на особом контроле. Но и саму систему контроля, думаю, надо совершенствовать», – сказал Юрий Бурлачко.

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