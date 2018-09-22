Пушков прокомментировал увольнение сотрудника польского ТВ
22 сентября 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал увольнение сотрудника телеканала Belsat из-за фотографии президентов Польши и США.
По его словам, президента Трампа за унижение главы своего государства Польша уволить не в силах, а потому "отыгрались на стрелочнике". Однако, унижение от этого "не перестает быть унижением".
Ранее в качестве комментария к фото сенатор заявил, что в нем отражена вся суть стратегического сотрудничества: "американец, мнящий себя римским императором, и поляк на полусогнутых".
Напомним, как ранее сообщали АН, телеканал Belsat уволил своего менеджера по продвижению контента в соцсетях Ивана Шило за публикацию фото глав обоих государств и подпись к нему.
За унизительное фото главы Польши Дуды с Трампом в Белом доме, размещённое в соцсетях, польский телеканал уволил своего сотрудника. Трампа за унижение своего президента Польша уволить не может, а потому отыгрались на стрелочнике. Но унижение не перестаёт от этого быть унижением.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 сентября 2018 г.
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