Пушков прокомментировал увольнение сотрудника польского ТВ

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал увольнение сотрудника телеканала Belsat из-за фотографии президентов Польши и США. Польский телеканал уволил сотрудника за фото президентов Польши и США

По его словам, президента Трампа за унижение главы своего государства Польша уволить не в силах, а потому "отыгрались на стрелочнике". Однако, унижение от этого "не перестает быть унижением".

Ранее в качестве комментария к фото сенатор заявил, что в нем отражена вся суть стратегического сотрудничества: "американец, мнящий себя римским императором, и поляк на полусогнутых".

Напомним, как ранее сообщали АН, телеканал Belsat уволил своего менеджера по продвижению контента в соцсетях Ивана Шило за публикацию фото глав обоих государств и подпись к нему.



