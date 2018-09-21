Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Виктор Зимин, не набравший в первом туре выборов главы Хакасии 9 сентября 50 процентов голосов и планировавший принять участие во втором туре, снял свою кандидатуру с выборов. Второй кандидат на пост главы Хакасии - кандидант от КПРФ Валентин Коновалов. Памфилова предложила сняться с выборов главы Приморья Ищенко и Тарасенко

Председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин сообщил, что Зимин снялся с выборов по состоянию здоровья. Зимин - единоросс, действующий глава региона - написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов.

Валентин Коновалов — первый секретарь регионального отделения КПРФ. Коммунист по итогам первго тура голосования обогнал Зимина, набрав 44,81%. Зимину свои голоса отдали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Андрей Филягин — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия. У него 11,23% голосов.

Теперь во втором туре вместе с Коноваловым примет участие Филягин.