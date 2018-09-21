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Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
21 сентября 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
Виктор Зимин, не набравший в первом туре выборов главы Хакасии 9 сентября 50 процентов голосов и планировавший принять участие во втором туре, снял свою кандидатуру с выборов. Второй кандидат на пост главы Хакасии - кандидант от КПРФ Валентин Коновалов.
Председатель республиканской избирательной комиссии Александр Чуманин сообщил, что Зимин снялся с выборов по состоянию здоровья. Зимин - единоросс, действующий глава региона - написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов.
Валентин Коновалов — первый секретарь регионального отделения КПРФ. Коммунист по итогам первго тура голосования обогнал Зимина, набрав 44,81%. Зимину свои голоса отдали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Андрей Филягин — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия. У него 11,23% голосов.
Теперь во втором туре вместе с Коноваловым примет участие Филягин.
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