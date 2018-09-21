Вадим Ванеев обратился к тем, кто наблюдает за событиями с «Евродоном». Ванеев - основатель и глава компании, о которой он рассказал: "«Евродон» сегодня - это 2000 га объектов, 500 км инфраструктуры, 7000 работающих, 500 тыс тонн полезного продукта за 15 лет". Уточним, ростовская компания производит мясо индейки и утки, которое выбирают сейчас многие россияне. В родительском стаде «Донстара» запищало пополнение

Обращение Ванеева опубликовано в соцсети: "Я обращаюсь к тем, кто наблюдает за событиями, связанными с «Евродоном» и болезненно воспринимает те провокации и ту грязь, которыми нас обливают, стремясь, видимо, выбить из седла и подавить морально.

Я обращаюсь к Вам - к тем, кто хочет жить в этой стране – с уверенностью в завтрашнем дне". По словам Ванеева, сейчас у него шестой раз отбирают бизнес. "Мне говорят: дела в стране так плохи, что все уезжают, и ты уезжай", - говорит Ванеев. Он никуда уезжать не собирается.

Сын медсестры и водителя смог с нуля реализовать масштабный проект, выпускать востребованную продукцию и готов кормить россиян и прославлять свою страну.

"Это шестой раз у меня отбирают бизнес. Это не государственный подход, и не государство это делает. Его подставляют те, кто от его имени действует вопреки его интересам. Не зная моей стратегии, не понимая специфики, ни разу не посетив объекты, судят - и заметьте, не сами проекты, а как бы мое неэффективное управление ими!", - заявляет Вадим Ванеев. Он призвал "не верить наглой лжи, которую распространяют ее заказчики".

Эксперты признают, что никто в мире лучше Ванеева не разбирается в производстве мяса индейки и утки.