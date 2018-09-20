Захарова: террористы уже доставили химоружие в Идлиб

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в сирийском Идлибе продолжается подготовка к провокации с применением химического оружия. Оно доставлено в национальный госпиталь.

Речь идет о боевом отравляющем веществе зарин. Химоружие поставляет запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". Захарова выразила сожаление, что "пока рано говорить о срыве этого поддерживаемого Западом сценария". Она отметила, что главную роль в инсценировке можетт сыграть организация "Белые каски", сотни членов которой снова прибыли в Сирийскую Республику.