Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке московского правительства. Собянин 18 сентября вступил в должность мэра города. Мэр подписал Указ «Об отставке Правительства Москвы». Столичному правительству поручено осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства города.

Также Собянин освободил от замещаемых должностей префектов административных округов, руководителей органов исполнительной власти и возложил на них исполнение обязанностей по ранее замещаемым должностям, - сообщает РИА Новости.

Инаугурация мэра Москвы состоялась в Московском концертном зале «Зарядье». Присутствовал Владимир Путин.

Собянин зачитал присягу и официально вступил в должность руководителя города. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил ему удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

На инаугурации также присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители различных религиозных конфессий, общественные деятели, деятели культуры и искусства, доверенные лица Сергея Собянина на выборах, губернаторы ряда регионов, члены московского правительства, депутаты, московские предприниматели, - сообщается на сайте Кремля.

На выборах мэра Москвы 9 сентября Сергей Собянин набрал 70,17 % и второй раз одержал победу в ходе прямого голосования избирателей. Срок полномочий мэра Москвы составляет пять лет.