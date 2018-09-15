Министр обороны Польши не исключил появления в стране военной базы США‍

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает вполне реальным размещение в республике военных сил Соединенных штатов Америки на постоянной основе. Об этом он сообщил польским журналистам.

По итогам переговоров рабочей группы в Пентагоне он заявил: «Если бы такого шанса не было, то все закончилось бы на общих обсуждениях. А мы говорим о деталях», - приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал представителям польской прессы, что во время своего пребывания в США обсуждает поставки американской военной техники в Польшу, однако отказался раскрыть подробности.

Ранее Варшава предложила США разместить на своей территории постоянную военную базу. Однако в Вашингтоне предложение не вызвало положительного отклика, несмотря на то, что Польша была готова заплатить за это 2 млрд долларов.