Боярский прокомментировал внесение законопроекта дуэльного кодекса

Как стало известно ранее, в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект дуэльного кодекса Российской Федерации. Идея принадлежит депутату Сергею Иванову.

В пояснительной записке сказано, что кодекс основывается на нескольких базовых принципах, которые необходимо для того чтобы урегулировать причины и порядок вызова на дуэль.

Народный артист России и главный мушкетер Михаил Боярский поддержал идею о создании дуэльного кодекса, сообщает НСН. Но также он высказал свое опасение за самих депутатов.

«Это конечно наивно, но, тем не менее, призвать к ответу наглеца всегда имеет смысл. Для этого действительно нужно выработать дуэльный кодекс. Потому что дуэли бывают разные. Я предпочел бы холодное оружие, а не стрельбу из пистолетов. Шпага — пожалуйста. Я за. Поиграть в мушкетеров решили депутаты. Ну, пускай поиграют. Их первых и вызовут на дуэль», — подчеркнул Боярский.