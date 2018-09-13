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Боярский прокомментировал внесение законопроекта дуэльного кодекса
13 сентября 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало известно ранее, в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект дуэльного кодекса Российской Федерации. Идея принадлежит депутату Сергею Иванову.
В пояснительной записке сказано, что кодекс основывается на нескольких базовых принципах, которые необходимо для того чтобы урегулировать причины и порядок вызова на дуэль.
Народный артист России и главный мушкетер Михаил Боярский поддержал идею о создании дуэльного кодекса, сообщает НСН. Но также он высказал свое опасение за самих депутатов.
«Это конечно наивно, но, тем не менее, призвать к ответу наглеца всегда имеет смысл. Для этого действительно нужно выработать дуэльный кодекс. Потому что дуэли бывают разные. Я предпочел бы холодное оружие, а не стрельбу из пистолетов. Шпага — пожалуйста. Я за. Поиграть в мушкетеров решили депутаты. Ну, пускай поиграют. Их первых и вызовут на дуэль», — подчеркнул Боярский.
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