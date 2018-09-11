Осенняя сессия Госдумы началась с минуты молчания

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента. На первом пленарном заседании депутаты почтили минутой молчания память Кобзона и Коровникова.

Володин подчеркнул, что Иосифа Кобзона и Александра Коровникова знала вся страна, поскольку они посвятили свою жизнь интересам государства и людей. Именно сегодня легендарный певец праздновал бы свой 81-й день рождения, однако судьба распорядилась иначе, передает РИА "Новости".

Спикер Государственной Думы призвал всех бережней относиться друг к другу и ценить каждый момент, когда родные и близкие люди находятся рядом.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался после долгой болезни 30 августа текущего года. Депутат, член комитета по обороне Александр Коровников ушел из жизни 10 августа 2018 года.