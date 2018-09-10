Почти 90 процентов мандатов депутатов на Южном Урале получили единороссы

В минувшие выходные в Челябинской области прошли выборы депутатов и глав сельских поселений. Из 194 мандатов 165 получили представители партии "Единая Россия". Два избранных главы - также члены этой партии.

О том, как распределились голоса южноуральцев и сколько мандатов получили представители других партий, читайте в материале газеты "Вечерний Челябинск".