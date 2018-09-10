Путин: на выборах 9 сентября серьезных нарушений не выявлено
10 сентября 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил сегодня, что в процессе единого дня голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, 9 сентября, никаких серьезных нарушений выявлено не было.
Глава страны уточнил, что избирательная кампания была проведена достойно, а явка избирателей оказалась довольно высокой, передает РИА "Новости".
Путин также отметил, что для вновь избранных губернаторов и депутатов данный шаг стал очень важным не только в карьере, но и в жизни.
Напомним, накануне состоялись прямые выборы глав 22 регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также примерно 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.
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