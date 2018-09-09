СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

Министр энергетики Соединенных штатов Америки Рик Перри намерен посетить столицу Российской Федерации 11-13 сентября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

По информации газеты "Коммерсантъ", предварительно на 13 сентября у американского министра назначены переговоры с его российским коллегой Александром Новаком.

Других подробностей относительно целей визита Перри и запланированных на период пребывания в Москве встреч источники в дипломатических кругах пока не сообщили.