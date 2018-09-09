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//Политика 13+

СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

9 сентября 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

Министр энергетики Соединенных штатов Америки Рик Перри намерен посетить столицу Российской Федерации 11-13 сентября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

По информации газеты "Коммерсантъ", предварительно на 13 сентября у американского министра назначены переговоры с его российским коллегой Александром Новаком.

Других подробностей относительно целей визита Перри и запланированных на период пребывания в Москве встреч источники в дипломатических кругах пока не сообщили.

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Кремле высказались о возможности новой встречи Путина и Эрдогана

В Кремле высказались о возможности новой встречи Путина и Эрдогана

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжить общение. Можно сделать вывод, что политики встретятся снова в скором времени.

//В мире

Немецкий политик рассказал об отношениях Германии и Крыма

Немецкий политик рассказал об отношениях Германии и Крыма

Лидер фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что за последние три года территорию Крыма посетили свыше 500 народных дипломатов из Германии.

//Новости Гнездо.ру

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//Политика

Губернатором Ямала стал Дмитрий Артюхов

Губернатором Ямала стал Дмитрий Артюхов

В воскресенье, 9 сентября, губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа стал Дмитрий Артюхов. К настоящему моменту политик принес присягу и официально вступил в вышеуказанную должность.

//Политика

В ЦИК пообещали оперативно реагировать на сообщения о нарушениях на выборах

В ЦИК пообещали оперативно реагировать на сообщения о нарушениях на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова в рамках заседания комиссии пообещала, что реакция на сообщения о возможных нарушениях в ходе проведения выборов в воскресенье, 9 сентября, будет оперативной и открытой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен на 10 сентября

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен на 10 сентября

Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на понедельник, 10 сентября. Согласно последней информации, в столице завтра сохранится высокая вероятность возникновения пожаров.

//Расследования

СМИ: водитель, наехавший на группу пешеходов в Москве, сделал это специально

СМИ: водитель, наехавший на группу пешеходов в Москве, сделал это специально

Утром в воскресенье, 9 августа, в СМИ появились подробности ДТП на юге Москвы. Согласно последней информации, водитель, сбивший группу людей на Новочеркасском бульваре, сделал это специально.

//Непознанное

На дне Тихого океана ученые обнаружили следы внеземной техники?

На дне Тихого океана ученые обнаружили следы внеземной техники?

Британские специалисты Национального океанографического центра в Саутгемптоне с помощью глубоководного робота обнаружили на дне Тихого океана между Мексикой и Гавайями странные "следы".

//Шоу-бизнес

"Могли бы натянуть посильнее", Дану Борисову обвинили в зависимости от пластики

"Могли бы натянуть посильнее", Дану Борисову обвинили в зависимости от пластики

Дана Борисова рассказала своим поклонникам, что сделала пластическую операцию. Телеведущая решила ничего не скрывать о своей жизни, и вслед за признанием в наркозависимости, сообщила и о своем преображении.

//Политика

Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии

Самолеты США нанесли удары запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии

США вчера нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

//Общество

Участник несогласованной акции в Москве напал на полицейского с ножом

Участник несогласованной акции в Москве напал на полицейского с ножом

Один из участников прошедшей сегодня в Москве незаконной протестной акции оказал сопротивление полицейскому и был задержан. Соответствующую информацию предоставило столичное управление МВД РФ.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель

Победителем конкурса «Новая волна» стал российский исполнитель

На семнадцатом международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018", который финишировал в воскресенье в Сочи, победил российский певец Дан Розин.

//Здоровье

Косметолог рассказала о привычках, вызывающих преждевременное старение

Косметолог рассказала о привычках, вызывающих преждевременное старение

Некоторые наши привычки могут свести на нет все усилия по стараниям как можно дольше оставаться молодым. Например, вредны для организма как переедание, так и изнурение себя строгими диетами.

//Общество

Мантуров рассказал, сколько опиумного мака нужно России

Мантуров рассказал, сколько опиумного мака нужно России

Минпромторг РФ рассчитывает на принятие до конца этого года поправок в законодательство для выращивания опиумного мака для лекарственных средств, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

//Общество

Памфилова рассказала о нарушениях в ходе выборов

Памфилова рассказала о нарушениях в ходе выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября зафиксировано не было. По ее словам, исключением стала ситуация в Бурятии.

//Политика

СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

Министр энергетики Соединенных штатов Америки Рик Перри намерен посетить столицу Российской Федерации 11-13 сентября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

//Происшествия

Игорь Додон назвал странным ДТП с его кортежем

Игорь Додон назвал странным ДТП с его кортежем

Авария, которая произошла с кортежем президента Молдавии, выглядит странной. Такое мнение выразил сам глава государства Игорь Додон. Он надеется, что следствие даст ответы на все возникшие по поводу этого ДТП вопросы.

//Криминал

В США неизвестный открыл стрельбу по людям в McDonald’s

В США неизвестный открыл стрельбу по людям в McDonald’s

В результате стрельбы в ресторане быстрого питания McDonald's, расположенном рядом с Обернским университетом в штате Алабама по меньшей мере один человек погиб, четверо получили ранения.

//Общество

Facebook заблокировал Юрия Лозу за слово "москаль"

Facebook заблокировал Юрия Лозу за слово "москаль"

Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт Юрия Лозы из-за слова "москаль", употребленного им в одном из постов. Теперь он 30 дней не сможет заходить в соцсеть.

//Новости СМИ2

//Политика

Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с «поясом смертника»

Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с «поясом смертника»

Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон, покинувший правительство страны из-за разногласий с премьером Терезой Мэй по Brexit, раскритиковал ее позицию во выходу страны из Евросоюза.

//Спорт

Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына

Дмитрий Черышев прокомментировал антидопинговое расследование по делу сына

Лучший бомбардир сборной РФ на чемпионате мира по футболу 2018 года Денис Черышев попал под антидопинговое расследование. Его проводят испанские допинг-офицеры. Поводом для подозрений стало интервью отца.

//В мире

В армии ДНР рассказали о захвате украинских позиций

В армии ДНР рассказали о захвате украинских позиций

На километр вглубь украинской территории без единой потери удалось продвинуться армии ДНР во время череды перемирий. Об этой рассказал корреспонденту АН командир одного из подразделений разведки.

//В мире

В Болгарии вандалы залили краской памятник Советской армии‍

В Болгарии вандалы залили краской памятник Советской армии‍

Неизвестные залили краской и машинным маслом памятник Советской армии в болгарской столице. Монумент был установлен в центре Софии в 1954 году и с тех пор подвергается нападениям вандалов.

//В мире

В Донбассе людей напугали предупреждения ОБСЕ

В Донбассе людей напугали предупреждения ОБСЕ

Стоящие в очереди люди рассказывают о своих встречах с ОБСЕ. По словам жителей прифронтовых районов, наблюдатели в последнее время начали напоминать им о необходимости прятаться в подвалах при обстрелах.

//Политика

Кадыров поздравил с избранием самого молодого губернатора России

Кадыров поздравил с избранием самого молодого губернатора России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с избранием Дмитрия Артюхова, который стал самым молодым губернатором в России. Он пожелал новому губернатору региона успехов и удачи.

//Новости Redtram

//В мире

В МВД ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

В МВД ДНР опровергли информацию о взрыве в Донецке

Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (МВД ДНР) опровергло информацию о взрыве в центре Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

//Происшествия

Опубликовано видео ДТП с машиной президента Молдавии

Опубликовано видео ДТП с машиной президента Молдавии

В Интернете размещена запись видеорегистратора, на которой видно, как грузовик протаранил автомобиль, в котором ехали президент Молдавии Игорь Додон и его мать. Фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу.

//Общество

Медведев поздравил Алишера Усманова с днем рождения

Медведев поздравил Алишера Усманова с днем рождения

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в воскресенье поздравил Алишера Усманова с 65-летием. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.

//Шоу-бизнес

Не дождетесь!Измена юного жениха не заставила 38-летнюю звезду отменить свадьбу

Не дождетесь!Измена юного жениха не заставила 38-летнюю звезду отменить свадьбу

Накануне свадьбы экс-солистке группы Hi-Fi Тане Терешиной «доброжелатели» отправили видео, где ее возлюбленный исполняет «грязные танцы» в компании юной блондинки. Но певица решила не отменять торжество.

//Политика

Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

Киев назвал условия восстановления подачи воды в Крым

Для возобновления подачи воды в Крым Россия должна признать оккупацию полуострова, заявил замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

//Политика

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы‍

Путин проголосовал на выборах мэра Москвы‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин, как и ранее, прибыл на избирательный участок №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.

//Происшествия

Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

Игоря Дондона и двух членов его семьи доставили в больницу после того, как его кортеж столкнулся с грузовиком на одной из трасс Молдавии. Отмечается, что инцидент произошёл на трассе Страшены — Калараш.

//Общество

В России проходят акции против пенсионной реформы

В России проходят акции против пенсионной реформы

Митинги против пенсионной реформы проходят 9 сентября от Владивостока до Калининграда. В это же время в 80 субъектах РФ сегодня выбирают губернаторов или депутатов разных уровней.

//Общество

От врача в Казани мужчина узнал о своей "беременности"

От врача в Казани мужчина узнал о своей "беременности"

35-летний житель Усть-Каменогорска, обратившийся в Казани к нефрологу по поводу болей в животе, узнал из заключения врача, что у него беременность. Родственник мужчины опубликовал заключение в соцсетях.

//В мире

Франция намерена ответить, если в Сирии будет применено химоружие

Франция намерена ответить, если в Сирии будет применено химоружие

В воскресенье, 9 сентября, министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила представителям средств массовой информации, что Париж ответит, если на территории Сирии будет использовано химическое оружие.

//Шоу-бизнес

Сати Казанова показала "реальность" семейной жизни с итальянцем

Сати Казанова показала "реальность" семейной жизни с итальянцем

Известная российская певица Сати Казанова продемонстрировала поклонникам шуточный ролик о "реальной жизни с итальянцем". Артистка год назад вышла замуж за итальянского фотографа Стефана Тиоццо.

//Политика

Москвичка заплатит штраф за попытку повторно проголосовать на выборах мэра

Москвичка заплатит штраф за попытку повторно проголосовать на выборах мэра

Сегодня стало известно, что жительница Москвы попыталась повторно проголосовать в рамках выборов мэра города. Женщина хотела дважды заполнить бюллетень: на "дачном" и городском избирательных участках.

//Шоу-бизнес

Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен

Недоброжелателям удалось запугать Егора Крида, концерт в Дагестане отменен

Егор Крид из-за многочисленных угроз в свой адрес, вынужден был отменить концерт в Махачкале. Поклонники певца до последнего надеялись, что все утрясется и музыкант все же решится приехать на гастроли в Дагестан, но увы, билеты придется сдать обратно.

//Общество

Синоптик: сегодняшний день станет "прощальным аккордом" лета в Москве

Синоптик: сегодняшний день станет "прощальным аккордом" лета в Москве

Сегодняшний день станет "прощальным аккордом" климатического лета в Москве. Об этом днем воскресенье, 9 сентября, рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

//В мире

В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, 17 погибших

В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, 17 погибших

Сегодня стало известно, что в Южном Судане потерпел крушение самолет. Согласно последней информации источников, в результате падения воздушного судна в озеро погибли не менее семнадцати человек.

//Политика

Владимира Васильева избрали главой Республики Дагестан

Владимира Васильева избрали главой Республики Дагестан

В воскресенье стало известно, что главой Дагестана стал Владимир Васильев. Согласно последней информации, за данного кандидата проголосовало подавляющее большинство депутатов Народного собрания.

//Политика

Памфилова: ЦИК был готов к провокациям

Памфилова: ЦИК был готов к провокациям

Глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье заявила, что избирательная система России была готова к провокациями в день голосования. Специалисты, по ее словам, оперативно реагируют на фейковые нарушения.

//В мире

Франция намерена потратить более 3,5 млрд евро на обновление оборонных спутников

Франция намерена потратить более 3,5 млрд евро на обновление оборонных спутников

Министр обороны Франции Флоранс Парли сделала в воскресенье важное заявление. По ее словам, страна планирует потратить на обновление потенциала оборонных спутников более 3,5 миллиарда евро.

//Политика

Элла Памфилова призвала россиян пойти на выборы

Элла Памфилова призвала россиян пойти на выборы

Утром в воскресенье, 9 сентября, глава ЦИК Элла Памфилова призвала граждан России пойти на выборы в своих регионах. По ее словам, россияне впоследствии смогут спрашивать с тех, кого они выбрали.

//В мире

Болгарская делегация заявила, что Крым навеки останется российским

Болгарская делегация заявила, что Крым навеки останется российским

Представитель болгарской делегации, которая в настоящий момент находится с визитом в Крыму, сделал утром в воскресенье, 9 сентября, важное заявление. По его словам, полуостров вечно будет российским.

//Общество

Ученые назвали 5 мифов о болезнях сердца, от которых давно пора отказаться

Ученые назвали 5 мифов о болезнях сердца, от которых давно пора отказаться

Ученые развенчали самые распространенные мифы о сердечно сосудистых-заболеваниях. Медики пришли к выводу, что существует 5 основных заблуждений, от которых давно пора отказаться

//Мнение

Украина уйдет «автокефальненько»

Украина уйдет «автокефальненько»

Не только Российская православная церковь, но и само государство уже ничего не могут предпринять с предоставлением автокефалии УПЦ Киевского патриархата. Это вопрос буквально нескольких месяцев.

//В мире

СМИ: США перебросили в Сирию дополнительный военный контингент

СМИ: США перебросили в Сирию дополнительный военный контингент

Источник в Министерстве обороны США в минувшую субботу, 8 сентября, заявил, что в форпост ат-Танф, расположенный в юго-восточной части Сирии был направлен дополнительный военный контингент.

//Происшествия

В Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома

В Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома

На Старо-Петергофском проспекте в Санкт-Петербурге машина "скорой помощи" врезалась в стену дома. Согласно последней информации регионального УГИБДД, происшествие случилось в минувшую субботу.

//В мире

Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на инфраструктуру страны

Великобритания обвинила Россию в хакерских атаках на инфраструктуру страны

Власти Соединенного Королевства обвинили Главное управление Генштаба Вооруженных сил России в осуществлении целого ряда хакерских атак на наиболее важные объекты инфраструктуры Великобритании.

//В мире

Эксперт оценил информацию о переброске бронекатеров Украины в Азовское море

Эксперт оценил информацию о переброске бронекатеров Украины в Азовское море

Российский эксперт высказался утром в воскресенье, 9 сентября, насчет недавних сообщений, появившихся в СМИ о том, что украинские власти приступили к переброске в Азовское море бронекатеров.

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