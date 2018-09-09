Путин проголосовал на выборах мэра Москвы‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин, как и ранее, прибыл на избирательный участок №2151 в Российской академии наук на улице Косыгина, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.

Путин заявил, что ему несложно было выбрать, за кого проголосовать. Президент сказал, что в ближайшей перспективе рассчитывает на сохранение нынешнего стиля управления Москвой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах чуть раньше. Он приехал на избирательный участок в среднюю школу № 1448 на улицу Довженко в районе Раменки.