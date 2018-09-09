Памфилова: ЦИК был готов к провокациям

Глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье заявила, что избирательная система России была готова к провокациями в день голосования. Специалисты, по ее словам, оперативно реагируют на фейковые нарушения.

Памфилова отметила, что в ЦИК предполагали, что провокаторы на выборах будут, однако сотрудники комиссии научились правильно и быстро действовать в нестандартных ситуациях, передает РИА "Новости".

По словам главы Центризбиркома, ранее появилась информация о том, что в Смоленске 6 сентября были замечены листовки с информацией о привлечении граждан к административной ответственности за неявку на выборы. В течение суток эти буклеты были ликвидированы.