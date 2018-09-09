В ЦИК пообещали оперативно реагировать на сообщения о нарушениях на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова в рамках заседания комиссии пообещала, что реакция на сообщения о возможных нарушениях в ходе проведения выборов в воскресенье, 9 сентября, будет оперативной и открытой.

Памфилова подчеркнула, что если кто-то попытается "что-то перемудрить", быстро среагируют не только члены комиссий, но также наблюдатели и сотрудники СМИ. Кроме того, по ее словам, все необходимые меры будут приняты моментально, а виновные будут наказаны, передает РИА "Новости".

По словам Эллы Памфиловой, Центральная избирательная комиссия нацелена сегодня на максимально честный и открытый процесс выборов.