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В ЦИК пообещали оперативно реагировать на сообщения о нарушениях на выборах
9 сентября 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель ЦИК Элла Памфилова в рамках заседания комиссии пообещала, что реакция на сообщения о возможных нарушениях в ходе проведения выборов в воскресенье, 9 сентября, будет оперативной и открытой.
Памфилова подчеркнула, что если кто-то попытается "что-то перемудрить", быстро среагируют не только члены комиссий, но также наблюдатели и сотрудники СМИ. Кроме того, по ее словам, все необходимые меры будут приняты моментально, а виновные будут наказаны, передает РИА "Новости".
По словам Эллы Памфиловой, Центральная избирательная комиссия нацелена сегодня на максимально честный и открытый процесс выборов.
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