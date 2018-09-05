МИД ответил на публикацию имен, якобы причастных к отравлению Скрипалей

В ответ на публикацию правоохранительными органами Британии фотографий россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Лондон отказаться от «информационных манипуляций».

МИДу эти имена и снимки ничего не говорят, отметила Захарова, передает РБК. Она добавила, что расследование подобных серьезных преступлений «требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия».

Скрипалей могли попытаться убить россияне Александр Петров и Руслан Боширов, заявили в Британии. Их фото были размещены на сайте полиции.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва ждет хоть какой-то вразумительной информации от Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.