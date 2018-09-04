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Сергей Обертас – губернатору: к выборам готовы
4 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В это воскресенье, 9 сентября, в Челябинской области выберут двух глав поселений, а также 184 депутатов из 600 кандидатов. Сегодня, 4 сентября, глава Южного Урала Борис Дубровский выслушал доклад председателя регионального Избиркома Сергея Обертаса о готовности к предстоящим глав и депутатов муниципалитетов.
Как уточнил глава региона, на выборы придут более 50 тысяч южноуральцев.
- Важно обеспечить комплексную безопасность, проверить антитеррористическую защищенность, чтобы каждый мог воспользоваться правом, гарантированным россиянам Конституцией России, - подчеркнул губернатор. - Выборы в регионе должны пройти в полном соответствии с законодательством и на высоком организационном уровне.
96 избирательных участков будут работать 12 часов, с 8-00 утра и до 20-00. Добавим, что во время встречи с губернатором Сергей Обертас передал ему благодарность от председателя Центризбикома РФ Эллы Памфиловой. Напомним, что она поблагодарила Бориса Дубровского за отличную организацию выборов президента страны.
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