Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России

Присоединение ДНР и ЛНР к Российской Федерации привело бы к опасным последствиям для Москвы. С таким заявлением выступил израильский разведчик, военный эксперт Яков Кедми.

Согласно точке зрения аналитика, вхождение республик Донбасса в состав РФ повлекло бы ответ Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Кедми спрогнозировал, что при таком варианте развития событий блок разместит свои базы у новых границ РФ – в районе Славянска и Харькова.

Кроме того, Кедми отметил, что гипотетическое присоединение Донецка и Луганска расценят как предательство в других пророссийских регионах Украины. Среди них Днепропетровск, Одесса, Николаев, пишет канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео, запечатлевшее вспыхнувшую улицу в поселке Зайцево, который украинская армия атаковала зажигательными боеприпасами.