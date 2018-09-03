Лавров: Трамп и Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал важное заявление. По его словам, американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео прекрасно понимают, что с Россией следует ладить.

Лавров подчеркнул, что личные контакты между главами и представителями стран имеют очень большое значение. Дипломат также отметил, что Трамп и Помпео осознают, что хорошие отношения с Россией входят в интересы Соединенных Штатов Америки, передает РИА "Новости".

По словам Сергея Лаврова, многие американские компании нуждаются в российском рынке и не могут игнорировать высокий потенциал сотрудничества с РФ.