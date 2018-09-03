Германское издание Handelsblatt отмечает, что по своему масштабу и целям эти маневры можно сравнивать лишь с крупнейшими операциями Второй мировой войны. Учения демонстрируют миру, что Россия не изолирована.

При этом проводя такие масштабные учения не на западе, а на востоке страны, Москва показывает тем самым, что не собирается нападать на Альянс.

Также отмечается, что во время учений во Владивостоке пройдет IV Восточный экономический форум, на котором планируется несколько соглашений, что сплотит Россию и Китай еще и в экономической сфере.

Подчеркивается, что учения "Восток-2018" воплощают в жизнь страхи Соединенных Штатов о тесном военном сотрудничестве России и Китая, пишет "Газета.ру".

Учения "Восток-2018" пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов с 11 по 15 сентября . На одном из этапов учений к российским военнослужащим присоединятся подразделения из Китая и Монголии.