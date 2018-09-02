Секретная директива ООН по Сирии опубликована СМИ

В распоряжение журналистов попал внутренний документ Организации объединенных наций, не предназначенный к публикации, в котором описываются указания к действиям ООН применимо к ситуации в Сирии. Лавров обнародовал секретную директиву ООН по Сирии

Газета «Коммерсантъ» опубликовала текст секретной директивы. В документе значится, что оказание содействия Сирии в ее восстановлении со стороны ООН возможно лишь в случае политического перехода.

ООН и ее генсек будут принимать участие в оказании гуманитарной помощи, а также в реализации так называемого Плана гуманитарного реагирования, пишет издание.

Он предполагает создание минимального уровня условий для жизни мирного населения в районах, пострадавших от военных столкновений на территории САР.

В директиве, названной «Параметрами и принципами ООН содействия Сирии», отмечается, что такая помощь должна основываться на потребностях населения страны, а не ее правительства.

Также в ней содержится требование отражать мероприятия по развитию и восстановлению Сирии, выходящие за оговоренные рамки, в других механизмах, требующих более длительных переговоров.

Опубликованный газетой документ датируется 17-м октября. Автором документа является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.