Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена вставать в "позу обиженного" и категорически прекращать диалог с Вашингтоном. По словам дипломата, это не метод РФ.

Лавров отметил, что российские власти всегда дают принципиальную оценку действиям зарубежных партнеров, если не согласны с ними, передает RT

Глава МИД РФ уточнил, что никто не хочет ссориться с руководством США, напротив – Россия выступает за нормальные и конструктивные отношения, однако ни одна уважающая себя страна не будет мириться с диктатом. В телепрограмме "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" Сергей Лавров подчеркнул, что многие американские политики прекрасно понимают, что нынешние отношения РФ и Соединенных Штатов не являются нормальными.