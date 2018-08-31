Генконсул РФ: выдачу виз россиянам США фактически прекратили

Соединенные штаты "фактически прекратили" выдачу виз россиянам, даже по гуманитарным случаям. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев.

Он сделал это заявление, комментируя ситуацию с гибелью гражданина РФ в штате Юта. Писарев отметил, что дипломаты связались с родственниками погибшего, но вопрос их приезда в США пока не решен.

Он сообщил, что возможна отправка тела погибшего без присутствия родственников. По его словам, заниматься этим вопросом должна будет страховая компания, пишет Газета.ru.

Напомним, трагедия произошла 27 августа, когда 20-летний Александр Курганов в составе группы отправился по водоему на лодочную прогулку. Во время шторма Курганов утонул.