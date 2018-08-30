США: Россия «кошмарит» судоходство в Азовском море

Госдепартамент США призвал Россию не притеснять международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сегодня заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Соединенные Штаты полагают, что осмотры украинских судов российскими военными кораблями в Азовском море и в районе Керченского пролива мешают международной навигации.

"Действия России мешают морскому транзиту и представляют собой дополнительные примеры российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины", - говорится в заявлении Науэрт.

По ее словам, начиная с апреля этого года, Россия задержала сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов.

Государственный департамент Соединенных штатов призвал Россию "не кошмарить судоходство в Азовском море", обвинив Москву в грубом нарушении международных норм, пишет ТАСС.