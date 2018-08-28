Премьер-министр Италии намерен осенью посетить Россию
28 августа 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 28 августа, стало известно, что итальянский премьер-министр Джузеппе Конте намерен посетить Россию грядущей осенью. Об этом сегодня сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
Согласно последней информации, Конте прибудет на территорию Российской Федерации с официальным визитом 24 октября, передает РИА "Новости".
Итальянский политик, как уточнил Терраччано, намерен на высшем уровне обсудить ключевые вопросы международной повестки дня. Кроме того, Джузеппе Конте хочет поделиться с российским руководством мнениями о путях дальнейшего развития отношений двух государств.
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