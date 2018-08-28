Политолог раскрыл самое опасное для США «оружие» Москвы в санкционной войне

Названо самое эффективное «оружие» Российской Федерации в санкционном противостоянии с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал отечественный политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее на текущей неделе вступили в силу новые рестриктивные меры Вашингтона в отношении РФ. Причиной введения санкций послужило отравление на территории Великобритании российского перебежчика Сергея Скрипаля, Запад обвинил в случившемся Москву.

Политолог Дмитрий Журавлев, ставший собеседником радио Sputnik, отметил, что американская администрация своими недружелюбными действиями побуждает Россию использовать такое «оружие», как отказ от доллара в международных расчетах. Согласно точке зрения эксперта, данный ответ на санкционное давление был бы наиболее эффективным, поскольку позволил бы ударить по финансовой системе Штатов.