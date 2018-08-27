Путин: программа расселения аварийного жилья будет продолжена

Программа по расселению из аварийного жилья в Российской Федерации будет продолжена. Об этом на встрече с горняками в Кемеровской области заявил президент России Владимир Путин.

Так глава государства отреагировал на жалобу одного из рабочих относительно нехватки нового жилья: "дом расселили, а квартир на всех не хватило, две семьи остались".

По заявлению российского лидера, две квартиры - это для Кемеровской области не такая уж большая проблема. Ситуация с жильем правительству известна, программа будет продолжаться.

Также Владимир Путин заметил, что, несмотря на определенные трудности, за последний период все же удалось расселить довольно много аварийного жилья.

"Мы будем продолжать", - заверил глава российского государства.