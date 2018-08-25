Сенатор прокомментировал подготовку провокации с химоружием в Сирии

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал информацию СМИ о готовящейся провокации в Сирии, где боевики намерены устроить инсценировку применения войсками Башара Асада химического оружия. Эсминец ВМС США с ракетами прибыл в Персидский залив для удара по Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что эта провокация только для того, чтобы опять взбудоражить ситуацию в Сирии.

"Они давно поставили под угрозу вопрос мира, давно не выполняют никаких мировых соглашений… Понятно, что сейчас нет никакой необходимости использовать какую-то силу в САР, поскольку остались отдельные очаги сопротивления, которые спокойно нейтрализуются правительственными войсками при поддержке российских ВКС", - сказал Джабаров в интервью RT.

По словам российского политика, России необходимо поднять данный вопрос в том числе на площадке ООН, чтобы не допустить очередного удара коалиции во главе с США по сирийской территории.

Джабаров подчеркнул, что США и их союзникам "нужен постоянный очаг напряжённости, чтобы сталкивать там те или иные силы". Он отметил, как что-то разбомбить и уничтожить, США сразу готовы, а как оказать гуманитарную помощь Сирии, поучаствовать в восстановлении Сирии, их нет.