Владимир Путин поздравил президента Финляндии с днем рождения‍

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё. В ходе беседы российский лидер поздравил собеседника с днем рождения. Президент Финляндии: переговоры с Путиным были "солнечными"

"Владимир Путин тепло поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистё с 70-летием", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ранее в пятницу глава РФ направил Ниинистё поздравительную телеграмму. Президенты двух стран выразили уверенность в продолжении совместной работы и контактов.