Встреча Патрушева и Болтона в Женеве продлилась более пяти часов

Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента Соединенных штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона завершились в Женеве.

Основной темой переговоров стали перспективы возобновления взаимодействия на фоне санкций США. Также стороны коснулись вопросов урегулирования ситуации в Сирии и на Украине.

Встреча прошла в закрытом формате и длилась в общей сложности более пяти часов, сообщает ТАСС. В ближайшее время планируется подведение итогов каждой из сторон.