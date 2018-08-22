Путин сообщил, что рад лично обсудить с Лукашенко наиболее важные вопросы

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 августа, сообщил, что рад возможности лично обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко ряд важнейших двусторонних и международных вопросов.

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В начале встречи Путин подчеркнул, что они с Лукашенко встречаются регулярно и добавил, что каждая их беседа имеет очень большое значение, передает ТАСС.

Президент Белоруссии в свою очередь выразил благодарность главе РФ за приглашение в Сочи и предоставленную возможность поделиться мнениями о самых важных моментах. Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что рад возможности обогатить свои знания в сфере международных отношений.