Путин сообщил, что рад лично обсудить с Лукашенко наиболее важные вопросы
22 августа 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 августа, сообщил, что рад возможности лично обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко ряд важнейших двусторонних и международных вопросов.
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В начале встречи Путин подчеркнул, что они с Лукашенко встречаются регулярно и добавил, что каждая их беседа имеет очень большое значение, передает ТАСС.
Президент Белоруссии в свою очередь выразил благодарность главе РФ за приглашение в Сочи и предоставленную возможность поделиться мнениями о самых важных моментах. Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что рад возможности обогатить свои знания в сфере международных отношений.
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