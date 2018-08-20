Песков: Путин по-прежнему хочет вывести отношения России и США из кризиса
20 августа 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин стремится вывести отношения России и США из глубокого кризиса. Об этом днем в понедельник, 20 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно последней информации, Владимир Путин по-прежнему настроен на лучшее в данном вопросе, однако, если Вашингтон не продемонстрирует свое желание наладить отношения с Москвой, никто "в траур не впадет", передает сегодня РИА "Новости" слова Пескова.
Пресс-секретарь президента отметил, что глава Российской Федерации не раз подчеркивал, что хочет восстановить русско-американские связи и не откзывается от своих слов.
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