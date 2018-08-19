Матвиенко высказалась о возможности восстановления доверия между Россией и ЕС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в воскресенье, 19 августа, оценила возможность улучшения отношений России и Евросоюза. Политик отметила, что ЕС по-прежнему является одним из ключевых экономических партнеров РФ.

Матвиенко отметила, что в настоящий момент у России с Европейским союзом появляются новые точки соприкосновения. Не исключено, что это станет поводом для дальнейшего развития сотрудничества, передает РИА "Новости".

Кроме того, спикер Совета Федерации напомнила о встрече президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки, которая также открыла путь для позитивных изменений.

Валентина Матвиенко убеждена, что сейчас имеются все основания для осторожного оптимизма в сфере внешней политики России.