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Путин: РФ готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса
18 августа 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Перед встречей с канцлером ФРГ Ангела Меркель президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса.
Российский лидер заявил, что с Меркель они обязательно обсудят ситуацию на Украине. «В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН», - сказал Путин. Он также выразил надежду, что по этому направлению удастся всё-таки продвинуться, передаёт ТАСС.
Напомним, что сегодня состоится встреча Путина с Меркель. Лидеры двух стран намерены обсудить новые санкции, ситуацию в Сирии и на Украине.
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