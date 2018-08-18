Путин: РФ готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса

Перед встречей с канцлером ФРГ Ангела Меркель президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва готова продолжать поиск решений по урегулированию украинского кризиса.

Российский лидер заявил, что с Меркель они обязательно обсудят ситуацию на Украине. «В контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН», - сказал Путин. Он также выразил надежду, что по этому направлению удастся всё-таки продвинуться, передаёт ТАСС.

Напомним, что сегодня состоится встреча Путина с Меркель. Лидеры двух стран намерены обсудить новые санкции, ситуацию в Сирии и на Украине.