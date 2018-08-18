//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Фото Юлии Зиминой без макияжа вызвало ажиотаж в сети
- "Она влюбилась, она не виновата", стало известно имя любовницы мужа Риты Дакоты
- Волочкова возмутила новыми фото: со священником и шпагат на дереве
- Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Глава МИД Украины отреагировал на приглашение Путина в Австрию
18 августа 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение Владимира Путина на бракосочетание главы австрийского МИД Карин Кнайсль на своей странице в социальной сети.
Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что обычно не комментирует "светскую жизнь". Однако то, что, по его словам, австрийское ведомство должно оправдываться перед мировой общественностью, уверяя, что визит является частным и никак не связан с политикой, "вызывает грустную улыбку".
Насколько можно судить по тексту публикации, грядущий визит президента Российской Федерации в Австрию вызывает у Павла Климкина разочарование. А в отсутствие в нем политического подтекста глава украинского МИД, по всей видимости, и вовсе не верит.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В сети высмеяли украинскую крылатую ракету, анонсированную Турчиновым
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд
//В мире
Эрдоган: Турция ведет подготовку строительства канала "Стамбул"
//Новости партнеров
//Политика
//В мире
В Гане объявили неделю траура по причине смерти экс-генсека ООН Кофи Аннана
Во Львове пришлось эвакуировать людей из затопленных ливнем автомобилей
//Политика
//Политика
//Новости СМИ2
//Криминал
//Общество
В Екатеринбурге автоледи перепутала педали, автомобиль сбил людей на остановке
//Спорт
//Новости Redtram
//Авто
Доля дизельных легковых авто на российском рынке составила 8%
//Общество
На Алтае "скорая" отказалась госпитализировать мужчину, он умер через день
//Политика
Глава МИД Украины отреагировал на приглашение Путина в Австрию
//Авто
//Общество
//Политика
На отказ США финансировать стабилизацию Сирии Захарова отреагировала шуткой
Жена футболиста Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в Испании
//Хайтек
//Общество
В Москве несколько станций закрыты на Филевской линии метрополитена
Агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
//В мире
//Культура
//Общество