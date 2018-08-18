Глава МИД Украины отреагировал на приглашение Путина в Австрию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение Владимира Путина на бракосочетание главы австрийского МИД Карин Кнайсль на своей странице в социальной сети. Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что обычно не комментирует "светскую жизнь". Однако то, что, по его словам, австрийское ведомство должно оправдываться перед мировой общественностью, уверяя, что визит является частным и никак не связан с политикой, "вызывает грустную улыбку".

Насколько можно судить по тексту публикации, грядущий визит президента Российской Федерации в Австрию вызывает у Павла Климкина разочарование. А в отсутствие в нем политического подтекста глава украинского МИД, по всей видимости, и вовсе не верит.