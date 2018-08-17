Штаты готовятся к завершающей фазе военной операции по борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель главы США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Макгерк отметил, что операция будет очень значительной, поскольку остается еще довольно большое число боевиков группировки, которые оказывают сопротивление, передает РИА Новости.

Как заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, Дональд Трамп ясно дал понять Владимиру Путину, что Соединенные Штаты останутся в Сирии до полной победы над ИГ.